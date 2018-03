Seleção de vôlei chega aos EUA Após 20 horas de viagem, a seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou nesta quarta-feira em Colorado Springs, nos Estados Unidos, para os jogos do fim de semana pela Liga Mundial contra a seleção local. Uma espiã brasileira chegou uma semana antes nos EUA: Roberta Giglio gravou as partidas do adversário contra a Holanda para elaborar as estatísticas e já avisou o técnico Bernardinho do alto aproveitamento da bola de meio-de-rede.