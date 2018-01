Seleção de vôlei desembarca no Brasil A seleção brasileira masculina de vôlei que conquistou o título da Liga Mundial no sábado ao vencer a Itália por três sets a zero, desembarcou nesta segunda-feira de manhã, no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Só dois jogadores não vieram para o Brasil. Giba e Gustavo. Os dois seguiram da Polônia - sede da última fase da Liga - para a Itália, onde atuam. Ainda pela manhã, o técnico Bernardinho e os jogadores da seleção, deverão conceder uma entrevista coletiva. Depois, estarão liberados para um pequeno período de descanso. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça, estava entusiasmado com a conquista do título. ?Não foi de repente, nem foi por acaso. Tudo vem lá de trás, do trabalho que foi feito. Foi muita dedicação e trabalho, digno de dar inveja em outros países?, afirmou o dirigente.