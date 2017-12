Seleção de vôlei do Brasil empata amistoso contra Polônia Em preparação para a disputa do Mundial, a seleção masculina de vôlei do Brasil empatou, nesta segunda-feira, um jogo amistoso contra a Polônia, por 2 sets a 2. Os brasileiros venceram o primeiro set por 25/20, perderam os dois seguintes (29/31 e 16/25), e se recuperaram no quarto set (25/18). Por causa de um acordo entre os técnicos, não houve a disputa do quinto set. O jogo foi realizado sem a presença dos torcedores, na cidade japonesa de Osaka. O Brasil não contou com Giba, que ficou descansando por causa de dores na coxa. Em seu lugar, Bernardinho escalou Murilo. Por sinal, o técnico Bernardinho não gostou da movimentação da equipe. ?Foi o nosso primeiro jogo contra uma seleção internacional desde a final da Liga Mundial (contra a França, em agosto). O percentual do nosso bloqueio foi bem abaixo do esperado. O saque também poderia ter entrado melhor. Não mantivemos a regularidade dos treinos." O time brasileiro volta às quadras nesta terça-feira, para mais um amistoso contra a Polônia. O Brasil está no Grupo B do Mundial, ao lado de Cuba, França, Alemanha, Austrália e Grécia. A estréia será na sexta-feira, contra a seleção cubana.