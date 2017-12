Seleção de vôlei é recebida com festa A seleção brasileira masculina de vôlei, que na noite deste domingo conquistou o título mundial ao vencer a Rússia por 3 a 2, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na manhã desta segunda-feira. A delegação brasileira desembarcou por volta das 10h30 e os jogadores seguiram de ônibus para um hotel próximo ao aeroporto, para uma entrevista coletiva. Centenas de torcedores e familiares foram até o aeroporto recepcionar a equipe. A Polícia Militar de Guarulhos reforçou o policiamento para evitar tumultos. No começo da tarde a seleção deverá seguir para Brasília, onde deverá ser recebida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Atletas e membros da comissão técnica vão receber a medalha de Honra ao Mérito. À noite, o grupo será homenageado no Rio.