Seleção de vôlei embarca para Japão Com uma equipe completamente renovada, a seleção brasileira feminina de vôlei embarca na noite desta segunda-feira (21h50) para Tóquio, Japão, onde na próxima sexta-feira inicia a disputa do Grand Prix. Sem estrelas, o time do técnico Marco Aurélio Motta tenta buscar entrosamento e ganhar ritmo de jogo. O Grand Prix servirá como preparação para o Mundial da Alemanha. ?Vamos com calma para o Grand Prix. Estou muito satisfeito com o crescimento do grupo nestas três últimas semanas. Aos poucos, o time está crescendo e buscando padrão de jogo. Estamos com uma equipe totalmente reformulada e que precisa de tempo para ganhar entrosamento. Temos que ter tranqüilidade para realizarmos uma boa campanha?, disse o técnico brasileiro, que não terá Virna, Fofão, Érika, Raquel e Walewska, que pediram dispensa, e Elisângela, cortada. A décima edição do Grand Prix começa na sexta e vai até o dia quatro de agosto. Oito times lutam pelo título: Brasil, Estados Unidos, Cuba, Rússia, Japão, Alemanha, China e Tailândia. A seleção brasileira está no grupo de Alemanha, Tailândia e Japão. A estréia será contra as alemãs. Em seguida, o Brasil enfrenta as tailandesas e as japonesas, no sábado e no domingo, respectivamente.