Seleção de vôlei estreia com vitória pelo Sul-Americano

Apesar da vitória fácil, o Brasil não pôde contar com o levantador Bruno, que fraturou o pulso direito durante os treinos neste sábado. Sem o jogador, a seleção teve como destaque o ponteiro Murilo, o oposto Leandro Vissotto e o meio-de-rede Lucas.

Após o jogo, Bernardinho elogiou a atuação do time, mas reclamou da altitude de 2.640 metros em Bogotá. "O time se mostrou bem, principalmente no ataque e no bloqueio. No entanto, devido à altitude, erramos muito no saque, que vinha sendo uma importante arma para nós. É um problema que iremos ter que enfrentar", comentou o técnico brasileiro.

Na sequência do Sul-Americano, que vale uma vaga para a Copa dos Campeões, a ser disputada em novembro, no Japão, o Brasil volta à quadra nesta segunda-feira, quando enfrenta o Uruguai às 19 horas (de Brasília). Já na terça, o time brasileiro encara a anfitriã Colômbia, e na quarta pega o Chile.

No entanto, o técnico Bernardinho pensa que as partidas mais difíceis serão as duas últimas. "Respeitamos muito todos os times, mas acredito que Venezuela e Argentina continuam sendo nossos maiores adversários, já que possuem experiência internacional", analisou o treinador.