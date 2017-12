Seleção de vôlei faz amistoso no Japão Após 28 horas de viagem e sem ter treinado no Brasil, a seleção masculina chegou terça-feira à noite a Nagoya para amistosos com um time local. A estréia na Copa dos Campeões será terça-feira, contra a Coréia. ?Não enfrentamos times asiáticos este ano. E, por isso, a Coréia é uma novidade para nós?, lembra o técnico Bernardo Rezende, que substituiu Giba, Gustavo e Escadinha (pediram dispensa) por Xanxa, André Heller e Serginho.