Seleção feminina bate a Holanda no 1º de 3 amistosos na Europa

A seleção brasileira feminina de vôlei começou com uma vitória a série de três amistosos contra a Holanda em solo europeu. Neste sábado, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães venceu a Holanda por 2 sets a 1 - com parciais de 25/17, 21/25 e 25/21 -, em Roterdã, na Holanda. A equipe começou o confronto com a levantadora Dani Lins, a oposto Sheilla, as ponteiras Gabi e Natália, as centrais Juciely e Fabiana e a líbero Camila Brait.

Diferentemente de uma partida oficial, as seleções combinaram de jogar três sets por questões de logística que atrasaram o início do confronto deste sábado. Os jogos amistosos servem de preparação para o Sul-Americano, que será disputado em Cartagena, na Colômbia, entre os dias 29 deste mês e 3 de outubro.

Brasil e Holanda voltarão à quadra neste domingo, às 10 horas (horário de Brasília) para o segundo amistoso da série entre as seleções. A partida será disputada na cidade de Eindhoven, na Holanda.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta temporada, a seleção feminina ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e conquistou o bronze no Grand Prix. No final de agosto, as brasileiras disputaram a Copa Rio Internacional de Vôlei Feminino, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, e ficaram com o título ao superar Alemanha, Bulgária e Holanda.