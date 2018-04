Seleção de vôlei festeja apoio maciço em Hamamatsu A seleção brasileira masculina de vôlei contou com um incentivo extra para vencer a Argentina por 3 sets a 0, neste domingo, pela Copa do Mundo. Como se estivesse atuando em casa, a equipe comandada por Bernardinho viu as arquibancadas do ginásio de Hamamatsu cheias de torcedores com camisas amarelas. A cidade local é a que conta com maior número de brasileiros no Japão e o apoio maciço foi comemorado pelos jogadores e pelo técnico do time nacional.