Seleção de vôlei inicia treinos Virna e Gisele (Flamengo), Raquel, Rô e Flúvia são as jogadoras finalistas da Superliga que foram convocadas pelo técnico Marco Aurélio Motta para os treinos da seleção brasileira. A apresentação será no próximo dia 6, junto com Érika e Elisângela. Nesta segunda-feira, na praia de Ipanema, Marcelle, Ricarda, Kely, Karin e Fernanda Doval iniciaram os treinos com jogadoras da seleção B. A primeira competição que o Brasil disputará é um classificatório para o Mundial da Alemanha de 2002, entre os dis 6 e 8 de julho, em Santa Fé, na Argentina.