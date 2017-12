Seleção de vôlei terá 3 desfalques O ponteiro Giba, o central Gustavo (ambos estão na Itália, defendendo o Ferrara) e o líbero Escadinha pediram dispensa da seleção brasileira de vôlei, que disputará a Copa dos Campeões, entre os dias 20 e 25, no Japão. O grupo convocado pelo técnico Bernardinho contará com: Maurício e Ricardinho (levantadores), André Nascimento e Anderson (opostos), Henrique, André Heller e Rodrigão (meios-de-rede), Nalbert, Anderson Menezes, Dante e Giovane (pontas), e Serginho (líbero). A reapresentação será no sábado, no Rio de Janeiro. A seleção feminina já está treinando no centro da NEC, em Yokohama, e estréia neste torneio, na madrugada de terça-feira, contra o Japão.