Seleção de vôlei vence fácil o Uruguai no Sul-Americano Depois de estrear com uma vitória fácil sobre o Peru, no domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a repetir a dose na noite desta segunda-feira, no seu segundo jogo pelo Campeonato Sul-Americano. Na competição disputada em Bogotá, na Colômbia, o Brasil venceu o Uruguai por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 e 25/15), em apenas 57 minutos de jogo.