Seleção de vôlei volta ao Ibirapuera depois de dois anos

Depois de quase dois anos de espera, o público paulista poderá ver a seleção brasileira masculina de vôlei em ação. O adversário é a Coréia do Sul, às 10 horas, no Ginásio do Ibirapuera, pela terceira rodada da Liga Mundial. Os ingressos para confrontos desta sexta e sábado estão esgotados afinal, desde junho de 2005, quando o Brasil enfrentou o Japão também pela Liga, São Paulo não era sede de jogos do time comandado por Bernardinho. Não se sabe se é jogo de cena, mas os coreanos sequer cogitam a possibilidade de vitória sobre o Brasil apesar de o time ter chegado bem perto disso há 15 dias, em Cheonan, quando perdeu por 3 sets a 2 no segundo jogo da primeira rodada da Liga. "Temos uma equipe jovem, que está ganhando entrosamento. Viemos aqui para aproveitar ao máximo, nos divertir e aprender", diz Chul-Woo Park, o maior pontuador coreano naquele jogo. O ponta Murilo desconfia do discurso. "Eles virão com tudo porque estão com chances de se classificar para a fase final da Liga Mundial." Sobre as dificuldades enfrentadas na primeira rodada, o jogador diz que o adversário pegou a equipe desprevenida, o que não deve acontecer uma segunda vez. "É complicado enfrentar asiáticos. Sabemos que eles usam uma série de combinações mas às vezes eles conseguem surpreender, como naquela partida." Serginho, Dante, Giba, André Heller e Ricardinho, que se apresentaram recentemente à seleção, não jogam. Em compensação, o público conhecerá melhor jovens que estão chegando ao time de Bernardinho como Bruno, Eder, Thiago e Alan.