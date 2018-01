Seleção e Bernardinho: o maior desafio À frente da seleção brasileira masculina de vôlei desde o começo de 2001, o técnico Bernardo Rezende terá a partir de domingo seu maior desafio: a medalha de ouro do Mundial da Argentina, que começa amanhã. É único título que falta ao vôlei do Brasil, depois do ouro olímpico conquistado em Barcelona/92. Leia mais no Jornal da Tarde