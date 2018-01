Seleção feminina bate Japão e segue imbatível no Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei venceu na madrugada deste domingo o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/20, e venceu a etapa de Tóquio do Grand Prix. O time de José Roberto Guimarães já havia batido Coréia do Sul, por 3 a 0, e Cuba, por 3 a 1. ?Foi uma partida importante. Foi bom enfrentar o Japão, uma equipe que joga em velocidade e tem um ritmo diferente do nosso. Ainda pecamos um pouco na relação bloqueio/defesa. Mas conseguimos um saque mais forçado, que dificultou a recepção das japonesas?, analisou José Roberto Guimarães. No próximo fim de semana, o time verde-amarelo vai atuar em Macau, contra República Dominicana, Estados Unidos e China. Atual campeã do Grand Prix, a seleção brasileira busca seu sexto título na competição.