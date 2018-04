Seleção feminina conhece adversárias no Sul-Americano

Paraguai, Uruguai e Argentina. Estes são os primeiros adversários do Brasil na chave A do Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei. A competição será disputada na próxima semana em Porto Alegre. No Grupo B jogarão Peru, Chile, Venezuela e Colômbia. A seleção brasileira, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, buscará o 16.º título continental, em sua 27.ª edição.

Classificam-se para as semifinais as duas seleções mais bem colocadas de cada um dos dois grupos. O jogo entre Venezuela e Colômbia, às 9 horas da próxima quarta-feira, abrirá a competição. Às 11 horas, estarão em quadra Peru e Chile. Às 16h30, se enfrentarão Uruguai e Argentina. O Brasil, atual campeão olímpico, estreará contra o Paraguai, às 19h30.

Brasil e Uruguai jogarão na quinta-feira, às 19h30. Na sexta-feira, será a vez de a seleção brasileira encarar a Argentina, às 19 horas. No fim de semana, acontecem as semifinais e a final da competição. O vencedor do campeonato disputará a Copa dos Campeões, em novembro no Japão.