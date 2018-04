Seleção feminina de vôlei bate o Peru pelo Final Four

Com o primeiro lugar da fase de classificação garantido, foi preciso esperar o resultado da outra partida - entre Estados Unidos e República Dominicana. As caribenhas venceram por 3 sets a 0 - parciais de 25/20, 25/19 e 25/23 - e o Peru, outra vez, será o adversário da semifinal, neste sábado, às 19 horas (horário de Brasília).

No primeiro set, o Brasil chegou aos dois tempos técnicos com vantagem no placar e não teve dificuldades para chegar à vitória por 25 a 18. Na parcial seguinte, as peruanas entraram dispostas a mudar o panorama da partida, equilibraram o confronto e as brasileiras só ganharam por 26 a 24. No terceiro, a seleção jogou com mais tranquilidade e venceu por 25 a 11.