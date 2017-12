Seleção feminina de vôlei dá o troco na Alemanha A seleção brasileira feminina de vôlei deu o troco na seleção da Alemanha nesta quarta-feira ao vencer por 3 sets a 1 (25/17, 23/25, 26/24 e 25/17) amistoso disputado em Unterschleissheim, de preparação ao Mundial do Japão. No primeiro jogo, um dia antes, a Alemanha venceu por 3 a 0, em Stuttgart. ?Jogamos um pouco melhor. O time ainda sentiu o fuso horário. Aos poucos, a equipe está se adaptando e ganhando ritmo de jogo. Justamente por estes motivos foi que decidimos fazer a aclimatação aqui na Alemanha?, disse o técnico Zé Roberto Guimarães, que elogiou as adversárias. ?O time da Alemanha melhorou muito desde a última vez que o vi jogar. Está com uma cara diferente. Na segunda fase do Mundial, provavelmente, nos enfrentaremos e será uma partida bem difícil?, completou. O Brasil chegará no Japão na segunda-feira e fará amistosos contra o país local antes do início do Mundial, que será no dia 31. As meninas de José Roberto estréiam no campeonato contra Porto Rico. O O time está no grupo C, com sede em Kobe, ao lado de Holanda, Estados Unidos, Porto Rico, Cazaquistão e Camarões.