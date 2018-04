Seleção feminina de vôlei estreia com vitória no Montreux Masters

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Montreux Volley Masters. Nesta terça-feira, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães venceu a anfitriã Suíça por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/10. Com a vitória, a seleção saiu em vantagem no Grupo A da competição que já venceu cinco vezes. Nesta quarta, as brasileiras voltam à quadra para enfrentar a China, às 13h30 (horário de Brasília).

Na estreia, a seleção contou com o destaque de Pri Daroit, responsável por 13 pontos. Sob a liderança da ponteira, a equipe controlou o set inicial sem maiores dificuldades. O Brasil esteve à frente do placar desde o início e só foi ameaçado quando as suíças encostaram no placar, reduzindo a vantagem das brasileiras para 19 a 18. Mas o time de Zé Roberto não demorou para abrir nova vantagem para fechar o set em 25/21.

O segundo set foi o mais equilibrado da partida. As suíças saíram na frente, mas não demoraram para ver as brasileiras na dianteira do marcador. No fim da parcial, o Brasil tinha 21 a 18 quando uma série de erros quase custou o set. Após pedir tempo, Zé Roberto reorganizou a equipe, que fechou o set em 25/23.

Depois do hesitante segundo set, as brasileiras deslancharam na terceira parcial. Abriram 8 a 1 com facilidade e alcançaram 15 a 5 diante da fraca resistências das donas da casa. Nesse ritmo, fecharam o set com a ampla vantagem de 15 pontos, por 25/10.