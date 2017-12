Seleção feminina de vôlei perde para Alemanha em amistoso No primeiro amistoso antes da estréia no Mundial do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada nesta terça-feira pela Alemanha por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/21), em Stuttgart. O Brasil terá chance de revanche nesta quarta, quando as equipes voltam a se enfrentar. Para o técnico José Roberto Guimarães, a equipe brasileira sentiu em quadra o cansaço da viagem. A delegação chegou à Alemanha na segunda-feira à noite. ?O time da Alemanha jogou muito bem. A relação entre bloqueio e defesa e o contra-ataque deles funcionaram. Nosso grupo sentiu um pouco o fuso horário de quatro horas, mas foi um bom teste. Pude observar todas as jogadoras?, avaliou. A estréia brasileira no Mundial acontecerá no dia 31, diante de Porto Rico. Antes, fará mais amistosos no Japão contra a seleção do país.