Seleção feminina de vôlei vence a Polônia por 3 sets a 0 A Seleção da Polônia não foi um adversário duro nesta quarta-feira para a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que passou pelo paredão europeu por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/13 e 25/15 no Torneio de Montreux, na Suíça. As adversárias desta quinta-feira serão as italianas, às 16 horas, e o jogo terá transmissão da Band. O técnico José Roberto Guimarães optou por começar o jogo com Fofão, Renatinha, Jaqueline, Sassá, Walewska e Fabiana, além da líbero Fabi. Também entraram Sheilla, Mari, Valeskinha, Carol Gattaz e Carol. As polonesas, atuais campeãs européias, não entraram em quadra com o time completo. Logo no início do jogo, as brasileiras acertaram o saque e desestabilizaram o passe europeu - o que aconteceu durante todo o jogo. No último set, Zé Roberto aproveitou para mexer bastante na equipe. O time fechou o jogo com um ataque de Sheilla. Seleção Masculina tem novidades O técnico Bernardinho convocou nesta quarta mais três atletas, que se apresentam segunda-feira no centro de treinamento, em Saquarema: o levantador Marcelinho, o ponta Dante e o meio-de-rede Rodrigão. Além deles, Bernardinho já trabalha com outros 16 atletas, que disputam vagas para a Liga Mundial. A competição começa em julho.