Seleção feminina vence Coreia do Sul e segue invicta

A partida encerrou a participação brasileira na fase classificatória da competição. Já classificada para a fase final, a seleção terminou esta etapa como a única equipe a não sofrer derrotas. A Holanda, que também estava invicta até o sábado, perdeu para a China por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 22/25, 25/21 e 21/25.

O primeiro set do jogo deste domingo foi marcado por seguidos erros do ataque brasileiro. A equipe de José Roberto Guimarães chegou a liderar a parcial por 18 a 14, porém cedeu muitos pontos. Mesmo assim, se recuperou e teve dois set points, desperdiçados. No final do set, a coreana Kim Yeon-Koung desequilibrou o duelo e deixou as anfitriãs com vantagem no placar.

A parcial seguinte teve o mesmo roteiro do set anterior. O Brasil abriu vantagem com certa facilidade e fez 14 a 5. Dessa vez, porém, as brasileiras erraram menos e venceram o set, garantindo o empate no marcador. O terceiro set repetiu o segundo, com domínio folgado do Brasil.

Somente na quarta parcial as coreanas voltaram a equilibrar a partida. As brasileiras só conseguiram abrir vantagem na segunda parada técnica, ao fazer 16 a 13, encaminhando o set e a nona vitória do Brasil na competição.

A fase final do Grand Prix terá início na quarta-feira, em Tóquio, no Japão. Além do Brasil, estão classificadas as seleções da Rússia, Alemanha, Holanda, China e Japão.