Seleção masculina de vôlei bate os EUA no 1.º amistoso

A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem a série de cinco partidas amistosas contra os Estados Unidos, os atuais campeões olímpicos. No primeiro jogo do confronto, disputado na cidade mineira de Montes Claros, a equipe comandada por Bernardinho venceu de virada por 3 sets a 1 - com parciais de 23/25, 25/18, 25/20 e 25/21.

No primeiro set, o time brasileiro começou bem, abriu vantagem até o 16/14, mas os norte-americanos melhoraram depois do segundo tempo técnico e conseguiram fechar em 25/23. No segundo, os brasileiros melhoraram na partida, mesmo sem conseguir entrar com seus saques. Com bom desempenho na parte final, o Brasil empatou o jogo ao marcar 25/18.

A terceira parcial teve muitos erros de saques dos dois lados e, curiosamente, foi finalizada com um ponto de Thiago Alves neste fundamento. No quarto e último set, o time brasileiro sacou bem e o bloqueio apareceu como trunfo para finalizar a partida.

"Os dois times estavam bastante modificados (em relação à Liga Mundial, vencida pelo Brasil em julho). Estamos realizando testes e, por isso, acho que foi um bom desafio", afirmou Bernardinho. "Foi um começo difícil para nós. No primeiro set estávamos presos e sentimos um pouco a falta de ritmo. Aquela velha máxima de treino é treino, jogo é jogo é uma grande verdade", analisou o líbero Mário Jr., que substituiu o titular Serginho.

Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta quarta, às 19 horas, novamente no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. Depois, as três partidas restantes da série acontecerão na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os jogos serão realizados na sexta, no sábado e no domingo.