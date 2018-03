Seleção masculina de vôlei já treina quase completa

O grupo da seleção brasileira masculina de vôlei, que treina em Saquarema (RJ), já está quase completo. Nesta terça-feira, iniciaram os treinamentos os levantadores Marcelinho e Marlon, os ponteiro Manius e Dante e o líbero Alan. Assim, dos 19 jogadores convocados por Bernardinho só não se apresentaram o ponteiro Giba, que tem chegada prevista para a próxima segunda-feira, e o líbero Serginho, ainda sem data definida para chegar. O primeiro compromisso da seleção brasileira na temporada será a Liga Mundial. A equipe estreará em 14 de junho, contra a Sérvia, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A principal preocupação da comissão técnica é deixar todos jogadores no mesmo nível. "Estamos trabalhando com dois grupos, que têm treinado separado. O primeiro chegou na semana passada e já está em um estágio mais avançado, então estamos começando a introduzir aos poucos o salto. Os atletas que se apresentaram nesta semana estão trabalham mais a parte física e fundo de quadra nos treinos com bola. O foco continua sendo os treinamentos físicos e técnicos", explica Ricardo Tabach, assistente-técnico de Bernardinho.