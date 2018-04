Seleção masculina de vôlei recebe reforço dos principais astros

SAQUAREMA - Depois de um começo de trabalho apenas com os novatos, a seleção brasileira masculina de vôlei já recebeu seus principais astros para os treinamentos no CT em Saquarema (RJ). Jogadores como Bruno, Lucão, Dante e Leandro Vissotto se juntaram ao grupo na preparação para a Liga Mundial - a estreia do Brasil está marcada para o dia 7 de junho.

Alguns jogadores se juntaram depois à seleção porque tinham compromissos com seus clubes. Foi o caso, por exemplo, de Leandro Vissotto, que estava disputando o Campeonato Russo. E também de Bruno, Lucão, Thiago Alves, Dante e Mário Júnior, todos integrantes do RJX, atual campeão da Superliga, que representou o Brasil no Sul-Americano de Clubes.

Agora, porém, o grupo está todo reunido em Saquarema, onde alguns novatos como Murilo Radke, Isac e Ary já vinham treinando há alguns dias. "Mais uma vez a seleção brasileira vai ter um grupo homogêneo, que vai estar sempre trocando. São muitas peças boas e acho que esse vai ser o ponto forte do Brasil neste momento", avaliou o levantador Bruno.

Assim como Bruno, que tem apenas 26 anos, Lucão é outro jogador que, mesmo com 27 anos, já é um experiente astro da seleção. "Estamos com um grupo diferente. Eu não sou muito acostumado a exercer esse papel de liderança, mas já vi que vou ter que mudar isso e passar a dar um toques nos mais novos a partir de agora", afirmou o central.