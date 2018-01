Seleção masculina estreia diante do Peru no Sul-Americano de Vôlei A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira que a tabela do Campeonato Sul-Americano Masculino deste ano foi divulgada. Os comandados do técnico Bernardinho conheceram seu adversário na estreia, que será o Peru, no dia 30 de setembro. Vale lembrar que o Brasil sedia a competição, que acontecerá em Maceió.