Seleção masculina estréia no Mundial do Japão com vitória A seleção brasileira masculina de vôlei começou nesta sexta-feira, em Fukuoka, no Japão, a luta pelo segundo título do Campeonato Mundial com vitória. Pelo Grupo B, o time derrotou o selecionado de Cuba por 3 sets a 1 - com parciais de 21/25, 25/19, 25/15 e 25/22. Mas não foi um jogo fácil para os atuais campeões mundiais e olímpicos. No primeiro set, com um saque forte e um ataque potente, a jovem equipe cubana surpreendeu o time do técnico Bernardinho e venceu por 25 a 21, em 23 minutos. O Brasil falhou principalmente na recepção. O time brasileiro voltou melhor no segundo set, principalmente no bloqueio e na marcação. Na pressão, assustou o time cubano e foi acumulando pontos, até fechar por 25 a 19. O terceiro foi o mais fácil de todos e os brasileiros não tiveram dificuldades em fechar por 25 a 15. Quando parecia que o time do Brasil iria liqüidar com certa facilidade o jogo, os cubanos reagiram e, no quarto set, chegaram a estar na frente: 22 a 20. Foi quando se impôs a maior experiência do time de Bernardinho, que empatou (22 a 22) e fechou, com categoria, em 25 a 22. Os brasileiros voltam à quadra às 3 horas (horário de Brasília) deste sábado, quando terão pela frente o selecionado da Grécia. Dos 16 confrontos entre as duas seleções, o Brasil venceu 14, o último há dois anos na fase preliminar da Liga Mundial. Um dos maiores trunfos do Brasil no torneio é a experiência do trio formado pelo ponta Giba, o levantador Ricardinho e o meio-de-rede Gustavo, que faz o seu terceiro Mundial. Depois de encarar os gregos, a seleção brasileira jogará, ainda pela primeira fase, as equipes da França, Austrália e Alemanha. Os quatro primeiros colocados da chave se classificarão à segunda fase da competição. Atualizado às 8h29