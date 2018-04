Brasil mostra evolução e derrota a Sérvia novamente pela Liga

Com William Arjona como levantador titular e Murilo de volta, o Brasil mostrou evolução e venceu sua segunda partida na Liga Mundial de Vôlei. Neste domingo, com o Mineirinho longe de ficar lotado, a seleção brasileira fez 3 sets a 1 na Sérvia, com parciais de 25/18, 25/20, 19/25 e 25/22, em Belo Horizonte.

Assim como na sexta-feira, o técnico Bernardinho não pôde ficar no banco, uma vez que está apenas começando a cumprir uma pena de 10 jogos de suspensão imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em retaliação às suas críticas à organização do Mundial do ano passado.

Com o auxiliar Rubinho à beira da quadra, o Brasil venceu apertado na sexta-feira, por 3 a 2. Neste domingo, com William no lugar de Rapha, o time jogou mais fácil. Sofreu no início com o forte bloqueio sérvio, mas tomou a dianteira do placar, comandado por Wallace, e fechou o primeiro set em 25/18. O segundo também não foi difícil, com 25/20.

No terceiro set, a atuação abaixo do usual de Murilo fez a diferença contra o Brasil. O ponteiro pontuou só cinco dos seus 19 ataques e teve atuação bem aquém de Wallace (19 pontos) e do central Riad, destaque do jogo com seus 16 pontos. A Sérvia aproveitou o momento de instabilidade e fechou o terceiro set em 25/19.

A partida voltou à normalidade no quarto set, com o Brasil mostrando mais volume de jogo para fechar a parcial em 25/22 e o jogo em 3 a 1, chegando aos cinco pontos no Grupo A. Na semana que vem, a seleção joga em São Bernardo do Campo (SP), contra a Austrália. O primeiro jogo é na sexta às 14h e o segundo no domingo às 10h.