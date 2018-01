Seleção muda roteiro e vários bicampeões virão ao Brasil A conquista do título do Mundial de Vôlei, no Japão, neste domingo, com a arrasadora vitória sobre a Polônia por 3 sets a 0, fez a seleção brasileira mudar o roteiro planejado inicialmente para a volta dos jogadores. A grande maioria do elenco, exceto o ponta Samuel e a comissão técnica, ficariam na Europa depois que a delegação desembarcasse em Paris nesta segunda-feira. No entanto, após o time comemorar muito a conquista do bi mundial com um churrasco que varou a madrugada de segunda no Japão, grande parte dos jogadores decidiu viajar para o Brasil para poder comemorar o título com seus familiares e com os torcedores. "Agora a taça é nossa", brincou o atacante Dante, em entrevista à TV Globo, pouco antes de entrar no ônibus que levou a delegação para o Aeroporto de Narita, nas proximidades de Tóquio. Dante foi escolhido o melhor atacante do Mundial pelos organizadores. A chegada da seleção está prevista para o início da manhã desta terça-feira. Alguns jogadores, como Giba e Gustavo, que jogam em clubes italianos, já terão compromisso no próximo final de semana, já que seus times terão jogos no recomeço do Campeonato Italiano.