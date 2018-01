Seleção recebe campeões da Superliga Os campeões da Superliga masculina Maurício, André Nascimento, Henrique e Giba completam a seleção brasileira de vôlei que treina dois dias em São Paulo, para a disputa da primeira fase da Liga Mundial, primeira competição sob o comando do técnico Bernardo Rezende. André e Henrique se apresentam na terça-feira, no Sportville, em Barueri. Os dez jogadores que estavam treinando no Rio há 15 dias reapresentam-se nesta seguinte. Na quarta-feira o time viaja para Portugal, onde fica seis dias.