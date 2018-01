Seleção renasce com título da Liga A conquista do título da Liga Mundial, sábado, em Kotowice, na Polônia, em cima da Itália, criou uma sensação de renascimento do vôlei masculino do Brasil. Desde 1993, quando a seleção brasileira venceu esta mesma competição com José Roberto Guimarães no comando, os fãs não comemoravam um título importante. Nos últimos seis anos, a única final significativa no contexto internacional foi a da Liga Mundial de 1995, em que o Brasil perdeu o ouro para a Itália. "Começou o namoro entre comissão técnica e jogadores", disse Cebola, técnico do campeão brasileiro Telemig/Minas. Para o treinador, o companheiro Bernardo Rezende, o Bernardinho, técnico do Brasil, ganhou ainda mais a confiança e o respeito dos atletas. "Hoje eles querem jogar com o Bernardinho, que está se adaptando ao masculino. Esse grupo ainda vai evoluir muito", analisa Cebola, que lançou no cenário nacional os atletas André Nascimento e Henrique. Os dois atacantes, mais o levantador Maurício e o ponteiro Giba formaram a base do Minas na última Superliga. "Fico orgulhoso de dar jogadores para a seleção." Cebola aposta em uma nova fase para o vôlei masculino. Destacou que a equipe é jovem, porém, madura. "Eles são vencedores e já haviam sentido esse gostinho nas categorias de base. Só faltava confirmar no adulto." Ele observa que a seleção estava "atrasada" no tempo. "Já era para eles terem ficado entre os quatro melhores na Olimpíada", disse, referindo-se ao sexto lugar obtido em Sydney, em 2000. "Mas também vejo que essa vitória é do vôlei em geral e não só do Bernardinho." Química - Zé Roberto, atualmente no feminino do BCN/Osasco, disse que desde 1996, quando deixou o comando da seleção masculina, apostava em Bernardinho como seu substituto. "Nada contra o trabalho do Radamés Lattari (ex-técnico da seleção), mas sabia que o Bernardinho daria certo por causa da característica de trabalho, perfil e filosofia. Faltava a química e agora foi encontrada." Zé Roberto, campeão olímpico em Barcelona, em 1992, e campeão da Liga Mundial de 1993, diz que os atletas estavam ansiosos por uma vitória. "É uma seleção que está escrevendo de novo o nome no cenário mundial. E mais: voltando a adquirir respeito." Para Jorginho Schmidt, da Ulbra, a mentalidade do grupo mudou. "O Bernardinho é mais incisivo, fica na beira da quadra o jogo inteiro, grita, briga e dizem que os atletas gostam disso." Segundo Schmidt, na Liga Mundial o time estava "brigão e elétrico". Ele acredita que a seleção está motivada com esta conquista, mas consciente de que os desafios vão aumentar. "A prova de fogo será o Mundial, ano que vem, na Argentina." Sobre os aspectos técnicos, destacou a melhora na defesa, fundamento que Bernardinho está trabalhando à exaustão.