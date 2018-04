Seleção vence Chile e segue 100% no Sul-Americano

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu mais uma no Sul-Americano nesta quarta-feira. A equipe de Bernardinho bateu o Chile por 3 sets a 0, com parciais de 25/8, 25/22 e 25/22, e segue com aproveitamento de 100% na competição, sem perder nenhum set.

A quarta vitória no torneio agradou ao treinador, que só criticou a atuação da seleção no set final. "No primeiro set o time sacou bem e também teve um bom desempenho no bloqueio. Na segunda parcial, continuamos bem, mas os chilenos equilibraram um pouco o jogo", disse Bernardinho.

"No último set jogamos abaixo. Talvez pelo nível de concentração, que caiu, ou até mesmo pelas modificações que fiz na equipe", justificou o treinador, que colocou em quadra os 12 jogadores da equipe.

Agora, a equipe brasileira vai enfrentar a Venezuela na quinta-feira. Para Bernardinho, será a partida mais difícil da competição. "Enfrentaremos a equipe que tem apresentado o melhor voleibol do Sul-Americano. A Venezuela evoluiu muito desde a Liga Mundial e me parece um time mais seguro. Eles estão cometendo poucos erros e irão, sem dúvida, nos dar trabalho", comentou.

O Brasil vai encerrar a sua participação no torneio na sexta-feira, diante da Argentina. Maior favorita ao título, a seleção brasileira garante o troféu se vencer os venezuelanos e os argentinos na competição, que é disputada em pontos corridos. O campeão ganha vaga na Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.