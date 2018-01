Sem Bernardinho, Rexona tenta evitar o título de Osasco O Finasa/Osasco pode faturar neste sábado o tetracampeonato da Superliga Feminina de Vôlei. Com vantagem de 2 a 1 na série melhor-de-cinco jogos da final, a equipe paulista recebe o Rexona-Ades a partir das 9h30, no Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP) - com transmissão da Globo e SporTV. O time de Osasco disputa a sua oitava final de Superliga, sendo a sexta consecutiva, e é tricampeão. Mas o Rexona, que também busca o inédito tetracampeonato, tentará provocar o quinto jogo da final, que seria dia 21, em Niterói (RJ). Além de liderar a série e de jogar em casa, o Finasa/Osasco terá outra vantagem no jogo deste sábado. O Rexona não terá o técnico Bernardinho no banco: ele foi suspenso e será substituído por Hélio Griner. Bernardinho, inclusive, nem vai ao ginásio. Preferiu acompanhar a partida pela televisão, no hotel, pois teme ficar na arquibancada, que estará lotada pela torcida do Osasco. ?Pode causar algum mal-estar e atrapalhar o jogo?, justificou o treinador do Rexona. ?O time está sob pressão, mas isso é o ano todo, com a saída da Fernanda e da Jaqueline (na última temporada), obtendo um primeiro lugar na fase de classificação, que, em tese, não era esperado, e oscilando no playoff final. Não dá para apostar em resultado nenhum?, disse Bernardinho, que confessou estar aborrecido por ter sido suspenso por três cartões amarelos. O treinador disse que pediu desculpas para as jogadoras e que confia no seu assistente Hélio Griner. ?Vai ver é até melhor, tira a pressão de cima delas?, afirmou Bernardinho, que escalou o Rexona com Dani Lins, Renatinha, Sassá, Regiane, Thaisa e Fabiana e a líbero Fabi. Mas, apesar das vantagens, o técnico do Finasa/Osasco não quer saber de falar em título já neste quarto jogo. ?Não quero pensar nesse como o jogo do título. É simplesmente o fim de uma temporada, planejada para que chegássemos até aqui. Quero que elas acreditem em cada bola e saibam que o primeiro ponto tem o mesmo valor do 25º?, afirmou Luizomar Moura, que deve escalar Fabiana Berto, Elisângela, Paula Pequeno, Natália, Carol Gattaz e Valeskinha, mais Arlene, como líbero. Enquanto isso, Carol Gattaz pede serenidade para o Finasa/Osasco. ?Vamos entrar preparadas, já que estamos conscientes de que teremos mais uma partida difícil. Durante a semana aproveitamos bem os treinamentos. Agora, iremos concentrar e pensar como fazer para vencer o Rexona?, disse a jogadora. ?O nosso time sabe que está a um passo do tetracampeonato. Isso vai nos servir de motivação.?