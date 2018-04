Sem estrelas, Zé Roberto convoca seleção de vôlei

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou nesta quinta-feira a primeira convocação da equipe em 2013. As dez jogadoras chamadas por ele participarão de um período de treinamento visando as competições que serão disputadas nesta temporada. A primeira delas será o Montreux Volley Masters, de 28 de maio a 2 de junho, na Suíça.

Zé Roberto decidiu poupar suas principais jogadoras e não chamou nenhum nome da Unilever ou de Osasco, equipes que decidiram a Superliga Feminina no último domingo. Estas atletas devem aproveitar um período de férias antes de voltarem a integrar a seleção para a disputa dos próximos torneios da temporada.

Com isso, foi aberto espaço para nomes menos conhecidos dos torcedores, como os das centrais Bia e Angélica, da ponteira Ellen e da líbero Suelen. Todas as atletas chamadas atuam no Brasil, com destaque para as equipes do Sesi e do Praia Clube, cada uma com três jogadoras convocadas.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Levantadoras: Claudinha (Minas) e Dani Lins (Sesi).

Opostos: Monique (Praia Clube) e Tandara (Sesi).

Ponteiras: Ellen (Pinheiros), Priscila Daroit (Campinas) e Michelle (Praia Clube).

Centrais: Bia (Sesi) e Angélica (Praia Clube).

Líbero: Suelen (Campinas).