Sem Giovane, Banespa vence a 2ª O Banespa/MasterCard conquistou na noite deste sábado a segunda vitória na Superliga Masculina de Vôlei. Jogando em casa, no Ginásio do Esporte Clube Banespa, em São Paulo, a equipe derrotou de virada o Wizard/Suzano, fechando o placar em 3 a 1 ( parciais de 23-25, 25-18, 25-19 e 25-18), em 98 minutos. O ponta Giovane, recém-contratado do Banespa, ainda não estreou, pois aguarda a assinatura de transferência do presidente da Federação Paulista de Vôlei, Renato Pera.