Semifinais das Superligas começam na quarta-feira A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou nesta segunda-feira as datas das semifinais da Superliga. Na competição masculina, o Banespa/São Bernardo vai fazer o primeiro jogo da série contra o Cimed (SC) nesta quarta, em Florianópolis. O time catarinense tem a vantagem de fazer três das partidas da série melhor-de-cinco em casa. A outra semifinal, entre o Minas/Telemig e o Unisul (SC) começa na quinta-feira, em Belo Horizonte, e o time do Sul também tem vantagem. No feminino, o São Caetano/Mon Bijou, grande surpresa da competição, inicia na quarta-feira, no ABC, a série contra o favorito Rexona/Ades, que tem a vantagem. O Finasa/Osasco, outro grande candidato ao título da competição, inicia a série contra o Oi/Macaé na quinta-feira, em casa e terá a vantagem de fazer três partidas em Osasco. As finais da Superliga começam dia 8 de abril.