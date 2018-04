Semifinais do Paulistão masculino começam nesta quarta

A Federação Paulista de Voleibol (FPV) divulgou nesta terça-feira as datas e horários das semifinais do Paulistão masculino. O Brasil Vôlei Clube/São Bernardo, primeiro colocado na fase de classificação, enfrenta a Ulbra/São Caetano, quarta colocada, enquanto o Sesi-SP, segundo, pega o Pinheiros/Sky, terceiro. Todos os confrontos serão no sistema melhor-de-três.

No primeiro jogo, o São Bernardo recebe o São Caetano nesta quarta-feira, às 19 horas. A segunda partida será no dia 2 de outubro, a partir das 21 horas, em São Caetano do Sul. O terceiro confronto, caso seja necessário, está marcado para o dia 4 de outubro, em São Bernardo do Campo.

Na outra semi, a série será aberta no dia 3 de outubro, quando o Sesi recebe o Pinheiros às 13 horas. O jogo de volta está marcado para o dia 9, às 18h30, no ginásio do Pinheiros. Já a terceira partida, caso seja necessária, será no dia 15, às 21 horas, no SESI - Vila Leopoldina.

Pela fase decisiva da competição, as equipes poderão contar com seus principais jogadores. Estarão em quadra Dante, Serginho e Marlon, pelo São Bernardo, Murilo e Sidão, do Sesi-SP, Giba, Marcelinho e Gustavo, do Pinheiros, e o experiente Gilson, da Ulbra/São Caetano.