Semifinais do vôlei começam terça A Federação Paulista de Vôlei divulgou neste domingo a tabela das semifinais (melhor de duas vitórias) dos estaduais feminino e masculino. Entre os homens, Banespa (atual campeão) e Suzano enfretam-se terça-feira, às 20h30, em Suzano. No outro duelo, o Palmeiras (líder da fase de classificação) jogará com o Santo André, no mesmo dia, às 20h30, no ABC. No feminino, BCN/Osasco e Blue Life/Pinherios estão classificados para as semifinais dos dias 15, 17 e 18. Aguardam os adversários que sairão dos confrontos: Santo André x MRV/Ponte Preta e São José x São Caetano.