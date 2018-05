Larissa e Talita miram cabeça de chave na Olímpiada

Os resultados do Circuito Mundial no ano passado já definiram que Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara Seixas serão as duplas femininas do Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos, uma vez que o País terá duas vagas no Rio-2016. Mas o ranking olímpico, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) segue correndo e vai definir as cabeças de chave da Olimpíada.

Atualmente a lista é liderada por Ágatha/Bárbara, que tem 6.350 pontos. Larissa/Talita vem em segundo, com 5.840 pontos, mas com dois torneios a menos - onze a nove. No total, os 12 melhores resultados vão contar para o ranking de cada dupla.

"Claro que se pudermos alcançar o primeiro lugar do ranking melhor, porque isso garante ser cabeça de chave número 1 no torneio olímpico. Mas essa será uma briga boa já que a Ágatha e a Bárbara também têm esse objetivo. Melhor para o Brasil que tem as duas duplas buscando resultados bons e quem sabe assegurar assim que o País tenha os dois primeiros lugares no chaveamento", comenta Larissa.

Se as duas duplas brasileiras ficarem nas duas primeiras cabeças de chave, elas não se enfrentariam até a final - desde que fiquem em primeiro na fase de grupos. A briga é principalmente contra Ludwig/Walkenhorst, da Alemanha, que tem 5.200 pontos, e Bansley/Pavan, do Canadá, que tem 5.070.

O Circuito Mundial 2016 começou na semana passada com um Open masculino no Irã. O primeiro torneio misto é nesta semana, em Maceió, também um Open, que vale menos pontos no ranking. Até a Olimpíada serão sete etapas de Grand Slam ou Major: Rio (8 a 13 de março), Moscou, Hamburgo, Olsztyn, Porec, Gstaad (só feminino) e Klagenfurt, todos entre maio e julho.