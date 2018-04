Serginho é o melhor líbero da Copa do Mundo de vôlei

O líbero brasileiro Serginho lidera as estatísticas de melhor defensor e melhor líbero da Copa do Mundo masculina de vôlei, após as três primeiras rodadas. Serginho é o primeiro colocado entre os melhores defensores, com média de 3,22 defesas, e entre os melhores líberos, com aproveitamento de 73,86%. O jogador aparece ainda na quarta posição entre os receptores, com 75,56%. Outro brasileiro bem colocado nas estatísticas é o meio-de-rede Gustavo, segundo melhor bloqueador, com média de 0,78 bloqueios por set. Além dele, o oposto André Nascimento, aparece em terceiro entre os atacantes, com aproveitamento de 61,22%, e sexto entre os sacadores, com média de 0,44; e o levantador Marcelinho, quarto na posição, com média de 9,78. O ponta Giba, capitão da seleção, aparece em quinto entre os sacadores, com média de 0,44, e em décimo entre os bloqueadores, com média de 0,56 bloqueios por set. Classificações individuais da Copa do Mundo (após a terceira rodada): Melhores pontuadores: 1.º Paul Carroll (AUS) - 74 pontos 2.º Héctor Soto (PUR) - 60 3.º Kunihiro Shimizu (JAP) - 53 14.º Giba (BRA) - 38 Melhores atacantes: 1.º Semen Poltavskiy (RUS) - 70,73% 2.º Rodrigo Quiroga (ARG) - 64,52 3.º Andre Nascimento (BRA) - 61,22 13.º Giba (BRA) - 51,79 Melhores bloqueadores: 1.º José Luis Moltó (ESP) - 1,00 por set 2.º Gustavo (BRA) - 0,78 3.º Bilel Ben Hassine (TUN) - 0,77 10.º Giba (BRA) - 0,56 Melhores sacadores: 1.º Alexey Ostapenko (RUS) - 0,70 2.º Guillermo García (ARG) - 0,70 3.º Semen Poltavskiy (RUS) - 0,60 5.º Giba (BRA) - 0,44 6.º André Nascimento (BRA) - 0,44 Melhores defensores: 1.º Serginho (BRA) - 3,22 2.º Gregorry Berrios (PUR) - 3,09 3.º Alexis Valido (ESP) - 2,45 Melhores levantadores: 1.º Miguel Ángel Falasca (ESP) - 10,82 2.º Lloy Ball (EUA) - 10,00 3.º Daisuke Usami (JAP) - 10,00 4.º Marcelinho (BRA) - 9,78 Melhores receptores: 1.º Katsutoshi Tsumagari (JAP) - 77,78 2.º William Priddy (EUA) - 76,53 3.º Plamen Konstantinov (BUL) - 75,76 4.º Serginho (BRA) - 75,56 Melhores líberos: 1.º Serginho (BRA) - 73,86 2.º Alexis Valido (ESP) - 68,45 3.º Teodor Salparov (BUL) - 65,25