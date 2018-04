Serginho lidera estatísticas da Copa do Mundo de vôlei

O líbero brasileiro Serginho se mantém na liderança do ranking da posição e também entre os defensores nas estatísticas da Copa do Mundo de vôlei masculino, após a rodada da terça-feira. Na classificação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), Serginho lidera de longe entre os líberos, com aproveitamento de 72,40%. Já entre os defensores, a média do brasileiro é de 2,83 por Set. Serginho também aparece com destaque no fundamento recepção, com aproveitamento de 76,39%. Além dele, outros brasileiros bem colocados são os pontas Dante e Giba, segundo e terceiro, respectivamente, entre os atacantes. Dante tem aproveitamento de 63,44%, e Giba de 59,54%. O meio-de-rede Gustavo é o terceiro melhor bloqueador, com média de 0,67 por set; e o levantador Marcelinho, o terceiro em sua posição, tem média de 9,07 por set. O oposto André Nascimento é o quinto melhor sacador, com aproveitamento de 53,75%, e o sexto melhor atacante, com média de 0,33 por set. Classificações individuais da Copa do Mundo (após a oitava rodada): Melhores pontuadores 1.º Paul Carroll (AUS) - 158 pontos 2.º Héctor Soto (PUR) - 147 3.º Guillermo García (ARG) - 136 11.º Giba (BRA) - 92 25.º André Nascimento (BRA) - 74 32.º Dante (BRA) - 65 Melhores atacantes 1.º Semen Poltavsky (RUS) - 64,52% 2.º Dante (BRA) - 63,44% 3.º Giba (BRA) - 59,54% 6.º André Nascimento (BRA) - 53,75% Melhores bloqueadores 1.º José Luis Moltó (ESP) - 0,85 por set 2.º Ryan Millar (EUA) - 0,79 3.º Gustavo (BRA) - 0,67 Melhores sacadores 1.º Semen Poltavsky (RUS) - 0,64 por set 2.º Clayton Stanley (EUA) - 0,45 3.º Alexey Ostapenko (RUS) - 0,44 5.º André Nascimento (BRA) - 0,33 Melhores defensores 1.º Serginho (BRA) - 2,83 por set 2.º Oh-Hyun Yeo (COR) - 2,36 3.º Richard Lambourne (EUA) - 2,14 Melhores levantadores 1.º Miguel Ángel Falasca (ESP) - 10,07 por set 2.º Andrey Zhekov (BUL) - 9,73 3.º MARCELINHO (BRA) - 9,08 Melhores recebedores 1.º William Priddy (EUA) - 76,50% 2.º Serginho (BRA) - 76,39% 3.º Katsutoshi Tsumagari (JPN) - 71,01% Melhores líberos 1.º Serginho (BRA) - 72,40% 2.º Oh-Hyun Yeo (COR) - 64,53% 3.º Teodor Salparov (BUL) - 62,75%