Sérvia derrota a Polônia e se garante nas semifinais da Liga Mundial de vôlei

Assim como aconteceu com a seleção brasileira comandada pelo técnico Bernardinho, a Sérvia conseguiu nesta quinta-feira, com uma rodada de antecedência, a sua classificação às semifinais da Liga Mundial de vôlei, que está tendo a sua fase final realizada na cidade de Cracóvia, na Polônia.

Pelo Grupo J1, a Sérvia estreou na fase final somente nesta quinta-feira. Os sérvios enfrentaram a Polônia e não se incomodaram com a torcida local que lotou o ginásio ao ganharem por 3 sets a 1 - com parciais de 25/23, 25/20, 18/25 e 25/18.

Assim, a Sérvia chegou à liderança da chave com três pontos, contra dois da Polônia e um da França. Como os poloneses não jogam mais, os sérvios já se garantiram na semifinal. Nesta sexta-feira, às 12h30 (de Brasília), o time da casa torcerá para uma vitória sérvia sobre os franceses para também avançarem.

No Grupo K1, o Brasil contou com uma "ajuda" da Itália para assegurar a classificação antecipada. A seleção precisava de um pequeno tropeço dos italianos diante dos Estados Unidos. Se os europeus perdessem um set, já garantiam a classificação brasileira. E foi o que aconteceu na vitória sobre o time norte-americano por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 27/25, 26/28 e 25/21.

Desta forma, o Brasil garantiu uma das duas colocações do seu grupo na semifinal. Itália e Estados Unidos brigam pela outra vaga. Os norte-americanos vão enfrentar os brasileiros nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), precisando da vitória para se classificar.