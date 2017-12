Sérvia e Montenegro será a adversária do Brasil na semifinal A Sérvia e Montenegro será a adversária da seleção brasileira na semifinal do Mundial de vôlei feminino. Na madrugada deste domingo, em Nagoya, a seleção européia bateu com dificuldade Taiwan por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 24/26, 19/25, 25/15 e 15/13, e ficou em segundo lugar do Grupo E. A liderança ficou com a atual campeão mundial, a Itália, que bateu o anfitrião Japão por 3 sets a 0 (25/17, 28/26 e 25/23) e vai encarar na semifinal a Rússia, segundo lugar do Grupo F. Pior para Cuba, que antes desses dois jogos havia derrotado a Polônia por 3 a 0 (25/18, 28/26 e 25/23), e ficou na torcida para que uma das duas seleções européias tropeçassem, o que não aconteceu.