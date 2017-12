Sérvia e Polônia vencem e estão garantidos na fase final As seleções de Sérvia e Montenegro e Polônia garantiram, nesta terça-feira, a classificação às semifinais do Mundial de Vôlei masculino, disputado no Japão. No jogo mais disputado do Grupo E, com sede em Sendai, os poloneses derrotaram a Rússia, atual vice-campeã mundial, de virada por 3 sets a 2 - com parciais de 19/25, 19/25, 25/22, 25/20 e 15/11. Mais tarde, os sérvios não tomaram conhecimento do Japão e ganharam por fáceis 3 a 0 - parciais de 28/26, 25/16 e 25/21. Com as vitórias, Sérvia e Polônia seguem invictos na competição - pela classificação da segunda fase são seis vitórias - e disputarão entre si nesta quarta, pela última rodada, a liderança da chave. Russos e japoneses, já eliminados, duelarão pelo terceiro lugar, que dará mais vantagens para a disputa por melhores posições no Mundial. Ainda pelo Grupo E, a Argentina ganhou da Tunísia por 3 sets a 2 - com parciais de 25/20, 25/27, 21/25, 25/21 e 15/12. Mais cedo, Porto Rico não teve trabalho para bater o Canadá por 3 a 0 - parciais de 25/22, 25/21 e 25/16. Com os resultados, os porto-riquenhos estão na quinta colocação, seguidos por argentinos, canadenses e tunisianos. Em Hiroshima, pelo Grupo F, a seleção dos Estados Unidos surpreendeu a Alemanha e venceu por 3 sets a 2 - com parciais de 30/28, 15/25, 24/26, 26/24 e 15/13. No último jogo do dia, Cuba derrotou a República Checa por 3 a 1 - parciais de 31/29, 26/24, 24/26 e 26/24.