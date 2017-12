Sérvia ganha da Itália novamente e fica em terceiro lugar Grande surpresa do Mundial de Vôlei feminino, a seleção de Sérvia e Montenegro conseguiu outra façanha na madrugada desta quinta-feira. Com a vitória por 3 sets a 0 sobre a Itália, campeã mundial em 2002, as sérvias conseguiram o surpreendente terceiro lugar no campeonato. As parciais foram de 25/22, 25/22 e 25/21. Essa foi a segunda vez que Sérvia e Montenegro bateu as italianas no Japão - a primeira foi logo na estréia. Na decisão do quinto lugar, a China, atual campeã olímpica, derrotou facilmente o Japão por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/22 e 25/22. A sétima colocação do Mundial ficou com a seleção de Cuba, que passou facilmente pela Holanda também por 3 sets a 0 - parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. O torneio no Japão ainda teve, nesta quinta, as disputas da nona e da 11ª posições. Com a vitória sobre a Turquia por 3 sets a 1, os Estados Unidos ficaram com o 9.º lugar. As parciais foram de 25/22, 23/25, 25/17 e 25/16. Com mais facilidade, a Alemanha ganhou de Taiwan por 3 sets a 0 - parciais de 25/15, 25/19 e 25/15 - e acabou a competição na 11ª colocação. Confira como ficou a classificação do Mundial: 1.º - Rússia 2.º - Brasil 3.º - Sérvia e Montenegro 4.º - Itália 5.º - China 6.º - Japão 7.º - Cuba 8.º - Holanda 9.º - Estados Unidos 10.º - Turquia 11.º - Alemanha 12.º - Taiwan 13.º - Coréia do Sul 14.º - Azerbaijão 15.º - Polônia 16.º - Porto Rico 17.º - Costa Rica 18.º - República Dominicana 19.º - Casaquistão 20.º - Peru 21.º - Camarões 22.º - Egito 23.º - Quênia 24.º - México