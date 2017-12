Sérvia vence e fica perto da vaga no Mundial de Vôlei A seleção feminina de vôlei da Servia e Montenegro derrotou com tranqüilidade nesta quinta-feira a Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/22 e 25/14, pela segunda fase do Mundial de Vôlei feminino, disputado no Japão. Com este resultado, as servias mantiveram a invencibilidade e a primeira posição do Grupo E, agora com 10 pontos (elas têm cinco vitórias). Também por 3 a 0, a seleção da Itália, campeã da última edição do Mundial, passou pela Coréia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/13, em apenas 1h07 de confronto. Com este resultado, as italianas foram para 9 pontos na classificação, mantendo a segunda posição do Grupo E - só as duas melhores de cada chave avançam às semifinais. Em outro jogo desta quinta, a equipe de Taiwan, um dos destaques da primeira fase, foi derrotada pela seleção cubana por 3 a 0 (25/21, 25/20 e 25/14), em 1h10 de confronto. Com este resultado, as cubanas assumiram a terceira posição, com 8 pontos (3 vitórias e 2 derrotas). Quem também está com oito pontos é o Japão, que derrotou a Turquia por 3 a 1 (30/28, 22/25, 25/21 e 25/17). Na próxima rodada, que acontecerá no sábado, a Sérvia, que precisa de mais uma vitória para garantir a classificação, vai enfrentar o Japão. Também na briga pela vaga às semifinais, as italianas enfrentarão a seleção de Taiwan. Já Cuba pegará a Coréia do Sul, última colocada do Grupo E. No complemento da rodada, Polônia e Turquia duelarão para tentar melhorar a posição na tabela.