Sérvia vence e mantém Brasil em 5.º na Copa do Mundo Com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão, no fechamento da rodada desta sexta-feira da Copa do Mundo feminina de vôlei, a Sérvia acabou mantendo o Brasil na quinta posição da competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Atuando em casa, na cidade de Sapporo, as japonesas tinham a chance de ultrapassar as brasileiras em caso de vitória por 3 a 1 ou 3 a 0, mas caíram para a sétima posição, com dez pontos, dois atrás do time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães. Já as sérvias subiram para o sexto posto, com 11.