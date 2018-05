Sesi derrota Brasília e segue invicto na Superliga masculina

O Sesi (SP) venceu mais uma na Superliga masculina de vôlei, na noite de sábado, e mostrou que segue firme na busca pelo título. Jogando em casa, a equipe paulista derrotou o UPIS/Brasília por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 29/27 e 25/19.

O resultado manteve a invencibilidade do Sesi, que conquistou quatro vitórias em quatro jogos. A equipe se igualou à favorita e atual campeã Cimed/Malwee/Florianópolis, que também segue com 100% de aproveitamento na competição.

O técnico Giovane Gávio exaltou a vitória do Sesi, que contou com os desfalques de Murilo e Sidão. "Todos os jogadores conseguiram fazer o seu máximo e com isso, conquistamos mais uma vitória importante. Nossos esforços são para os jogos fora, nas cidades de Volta Redonda e Vitória, onde contaremos com a volta do Murilo e do Sidão à equipe", declarou.

Em Araçatuba, o Vôlei Futuro não resistiu ao Volta Redonda e sofreu sua primeira derrota na competição. Os visitantes venceram por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 23/25, 25/23 e 28/26. Foi a segunda vitória seguida da equipe carioca, que tenta reagir após tropeçar nas duas primeiras rodadas.

A noite de sábado ainda foi marcada pelo primeiro triunfo do Fátima/Medquímica/UCS (RS) na competição. Jogando em Caxias do Sul, os donos da casa superaram o Brasil Vôlei Clube (SP) por 3 a 1, parciais de 27/25, 25/21, 24/26 e 27/25.

O Lupo/Náutico/Let?s também comemorou sua primeira vitória na edição 2009/10 da Superliga. Em Araraquara, a equipe bateu o Álvares/Vitória (ES) por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/22 e 25/18, em apenas 1h18min de confronto.