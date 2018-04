Sesi-SP confirma Marcos Pacheco no lugar de Giovane Gávio

SÃO PAULO - Uma semana depois de confirmar a demissão de Giovane Gavio, o Sesi-SP oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Marcos Pacheco como substituto do bicampeão olímpico como jogador nos Jogos de Barcelona/1992 e Atenas/2004. O treinador de 46 anos assinou contrato por uma temporada e trará com ele Marcel Matz, primeiro assistente técnico, Jaime Lansini, preparador físico, e Gerson de Oliveira, o Gersinho, segundo assistente técnico.

Três vezes campeão da Superliga Masculina de Vôlei como treinador do Cimed, de Florianópolis, e outras quatro como auxiliar técnico, Pacheco festejou a nova oportunidade que ganhou em sua carreira. "Enfrentei muito o Sesi e sei como é um time altamente competitivo. Gosto disso, é o meu tipo de equipe. Aqui encontrarei uma estrutura fantástica e um alto investimento. A estrutura do Sesi é uma das melhores do voleibol brasileiro, além de ser uma equipe com potencial para ganhar título, por isso tenho grandes ambições aqui dentro", ressaltou.

Na semana passada, o Sesi anunciou que não havia chegado a um acordo com Giovani para renovação do contrato do treinador, que foi campeão da Superliga Masculina na temporada 2010/2011 e no último dia 30 de março foi eliminado na semifinal da edição atual da competição, cuja final será neste domingo, entre Rio e Cruzeiro, no Maracanãzinho.

Antes de encerrar sua passagem pelo Sesi, Giovani liderou o projeto da equipe que venceu quatro vezes a Copa São Paulo (de 2009 a 2012), três vezes o Paulista (2009, 2011 e 2012) e ainda foi campeão da Superliga Masculina na temporada 2010/2011.