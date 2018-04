Sesi-SP se recupera e vence Usiminas/ Minas por 3 sets a 1 na Superliga

SÃO PAULO - O Sesi-SP se recuperou da derrota sofrida na última rodada e venceu o Usiminas/Minas (MG) por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/22, 23/25 e 25/22, pela Superliga feminina de vôlei.

Com o triunfo, o time paulista chegou aos 28 pontos e continua na quinta colocação na tabela de classificação. Já as mineiras estacionaram na sexta posição, com 17.

Na próxima rodada, o Sesi-SP vai enfrentar o São Bernardo Vôlei (SP) na sexta-feira, às 19h30, em São Bernardo do Campo (SP). No mesmo dia, o Usiminas/Minas encara o Pinheiros (SP), às 20 horas, em São Paulo (SP).

Mais uma vez um dos destaques foi a ponteira Tandara. Maior pontuadora da partida, com 26 pontos anotados, a jogadora não ficou muito satisfeita com sua atuação.

"Errei muitas bolas que não estou acostumada a errar. O lado positivo é que estamos crescendo no segundo turno, depois de um primeiro que deixamos a desejar. Para o próximo jogo temos que entrar com bastante agressividade e bem concentradas, pois o São Bernardo vai vir com tudo atrás da primeira vitória", afirmou.

OUTRO JOGO

Unilever precisou suportar a pressão do valente Banana Boat/Praia Clube para sair de Uberlândia (MG) com a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 26/25, 23/25, 25/19, 21/25 e 15/10, na Superliga.

Com o triunfo, a equipe de Bernardinho se manteve na liderança da competição e está três pontos à frente do Sollys/Nestlé, 2.º colocado.